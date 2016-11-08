Дональд Трамп одержал победу в штате Нью-Гэмпшир

Новости США. И начнем выпуск с темы, к которой приковано внимание всех мировых СМИ. Выборы президента США. Первыми проголосовали жители штата Нью-Гэмпшир. Там победу одержал Дональд Трамп – это поддержка четырех выборщиков. Для победы необходимо 270. Постепенно открываются участки и в других штатах. Напомню, что в президентской гонке участвуют около тридцати кандидатов. Однако шансы стать главой государства есть только у четверых. Впрочем, основная борьба уже давно развернулась между республиканцем Дональдом Трампом и Демократом Хилари Клинтон. Благодаря поддержке своих партий и огромному бюджету кампаний – полмиллиарда на двоих – они фактически затмили других претендентов. Впрочем, единого мнения о том, кто должен стать 45 президентом у американцев так и не сложилось.

Последние опросы населения показали, что каждый третий американец голосует не «за» определенного кандидата а «против» другого. Поэтому предсказать исход главной гонки четырехлетия невозможно. Отмечу, что в США эта кампания побила исторический рекорд – досрочно пошли на участки 43 миллиона американцев, это треть электората. Предварительные итоги выборов станут известны завтра ближе к полудню, по минскому времени, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.