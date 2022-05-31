Ветер порывами до 160 км/ч. На юге Мексики бушует ураган «Агата»

Новости Мексики. На юг Мексики обрушился ураган «Агата». Он принес с собой сильный ветер, порывы которого достигают 160 километров в час, проливные дожди и угрозу наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти региона готовились к удару стихии. Было оборудовано более 200 убежищ, в которых могут укрыться 26 тысяч человек. Метеорологи заявили, что «Агата» стал самым сильным за 70 лет ураганом, обрушившимся на тихоокеанское побережье Мексики.