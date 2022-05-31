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Ветер порывами до 160 км/ч. На юге Мексики бушует ураган «Агата»

31 мая 2022 09:45
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Новости Мексики. На юг Мексики обрушился ураган «Агата». Он принес с собой сильный ветер, порывы которого достигают 160 километров в час, проливные дожди и угрозу наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ветер порывами до 160 км/ч. На юге Мексики бушует ураган «Агата»-1

Власти региона готовились к удару стихии. Было оборудовано более 200 убежищ, в которых могут укрыться 26 тысяч человек. Метеорологи заявили, что «Агата» стал самым сильным за 70 лет ураганом, обрушившимся на тихоокеанское побережье Мексики.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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