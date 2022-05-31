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Правительство Великобритании проработало худший сценарий для страны при обострении энергокризиса

31 мая 2022 09:44
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Новости Великобритании. Миллионы британцев могут остаться без электричества, если прекратятся поставки энергоносителей из России. С таким заявлением выступили власти страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Правительство Великобритании проработало худший сценарий для страны при обострении энергокризиса-1

Правительство проработало худший сценарий в случае обострения энергокризиса. Если этот план начнет действовать, то жителей страны ждут «темные» времена. Электричество в дома будут подавать лишь на несколько часов в день. Не исключено, что будет введено ограничение на промышленное использование газа, в том числе и на электростанциях. Стоит отметить, что цены на электричество в Британии за год уже выросли на 700 фунтов, это почти на 900 долларов. Но энергетики предупреждают, что это не предел. До конца 2022 года оно может подорожать еще как минимум на 250 долларов.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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