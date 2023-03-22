Вертикальная ферма появилась в пригороде Копенгагена. Посмотрите, как выращивают овощи

Новости Дании. В пригороде Копенгагена появилась вертикальная ферма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот уже три года она приносит доход основателю – местному жителю Андерсу Риеманну. За плечами его команды – несколько лет экспериментов. Какие растения сажать рядом друг с другом, какие подальше – все это узнавали на практике. В итоге сегодня площадь фермы – 7 000 квадратных метров, а грядки растянулись на 14 этажей.

Думаю, вертикальные фермы позволят производить намного больше продуктов питания в условиях города. Мы и не думали, что сделаем такое открытие.