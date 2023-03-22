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Подросток и 5 девушек получили ранения при стрельбе в США

22 марта 2023 15:34
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Новости США. 15-летний подросток, еще пять девушек получили ранения при стрельбе в американском городе Милуоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подросток и 5 девушек получили ранения при стрельбе в США-1

Полиция якобы в интересах следствия отказалась сообщать какие-либо подробности происшествия. Известно лишь, что в преступлении подозреваются несколько человек. Сейчас организованы их поиски, также выясняются мотивы нападавших. За три года это уже 23-й случай стрельбы в Милуоки. Жертвами стали 22 человека, еще 93 получили ранения. Власти объясняют это свободным доступом к оружию.

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# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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