Подросток и 5 девушек получили ранения при стрельбе в США

Новости США. 15-летний подросток, еще пять девушек получили ранения при стрельбе в американском городе Милуоки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция якобы в интересах следствия отказалась сообщать какие-либо подробности происшествия. Известно лишь, что в преступлении подозреваются несколько человек. Сейчас организованы их поиски, также выясняются мотивы нападавших. За три года это уже 23-й случай стрельбы в Милуоки. Жертвами стали 22 человека, еще 93 получили ранения. Власти объясняют это свободным доступом к оружию.