Вэнс: танкер Marinera притворялся российским для обхода санкций Америки

Вице-президент США Джей Д. Вэнс сообщил, что арестованный танкер Marinera выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции. Военные США остановили судно в Северной Атлантике, обвиняя его в нарушении ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Российское министерство транспорта отметило, что американский абордаж нарушает морское право, а МИД РФ потребовал соблюдения прав экипажа и его возвращения.

В Москве подчеркивают, что танкер действует в международных водах на законных основаниях, а внимание со стороны США и НАТО выглядит несоразмерным его статусу.

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