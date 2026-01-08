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Вэнс: танкер Marinera притворялся российским для обхода санкций Америки

08 января 2026 10:06
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Вэнс: танкер Marinera притворялся российским для обхода санкций Америки-0

Вице-президент США Джей Д. Вэнс сообщил, что арестованный танкер Marinera выдавал себя за российский, чтобы обойти санкции. Военные США остановили судно в Северной Атлантике, обвиняя его в нарушении ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Российское министерство транспорта отметило, что американский абордаж нарушает морское право, а МИД РФ потребовал соблюдения прав экипажа и его возвращения.

В Москве подчеркивают, что танкер действует в международных водах на законных основаниях, а внимание со стороны США и НАТО выглядит несоразмерным его статусу.

Фото: pixabay

# Международная политика # США # Новости США

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