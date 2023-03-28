Отпечаток кончика носа может заменить чипирование кошек и собак. Вот как это работает

В белорусском языке есть однословное точное определение этой части тела домашних животных – мыса. Кончик носа на мордочке. Именно его отпечаток может стать настоящим паспортом для кошек и собак. Он уникален для каждого питомца и лежит в основе изобретения разработчиков южнокорейской компании.

Джонни Ли, стратег бренда:

Итак, поскольку у людей есть отпечатки пальцев, у каждой собаки и кошки есть свой уникальный отпечаток носа. Поэтому мы используем его в качестве идентификатора домашнего животного. И наша конечная цель – заменить микрочипирование, потому что оно может быть очень инвазивным для домашних животных.

Вам нужно вводить иглы в тела домашних животных, но многим питомцам и их владельцам это не нравится. Так что наше приложение может быть решением. Так что все, что вам нужно сделать с нашим приложением, – это отсканировать нос собаки или морду кошки и ввести свою информацию. Вот и все.

Изобретение, таким образом, может стать дополнением или заменой микрочипов, меток и ошейников, которые используют владельцы домашних животных для их идентификации и хранения биометрических данных. По словам разработчиков, приложение работает на основе искусственного интеллекта. А сделать снимок для собачьего или кошачьего паспорта не проблема.