Газовая диета и вода по расписанию – в ЕС утвердили план экономии на следующий отопительный сезон

Еще одна холодная зима ожидает европейцев. В ЕС утвердили план экономии на будущий отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, в странах объединения на год продлили добровольное сокращение потребления газа на 15 %. Решение обусловлено подготовкой газовых запасов европейских государств к следующей зиме. Ожидается, что актуальными в ЕС останутся и многие другие ограничения. Например, обогрев помещений не больше чем до 18 градусов, а использование горячей воды по расписанию.