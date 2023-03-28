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Газовая диета и вода по расписанию – в ЕС утвердили план экономии на следующий отопительный сезон

28 марта 2023 19:23
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Еще одна холодная зима ожидает европейцев. В ЕС утвердили план экономии на будущий отопительный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газовая диета и вода по расписанию – в ЕС утвердили план экономии на следующий отопительный сезон-1

Согласно документу, в странах объединения на год продлили добровольное сокращение потребления газа на 15 %. Решение обусловлено подготовкой газовых запасов европейских государств к следующей зиме. Ожидается, что актуальными в ЕС останутся и многие другие ограничения. Например, обогрев помещений не больше чем до 18 градусов, а использование горячей воды по расписанию.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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