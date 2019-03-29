Прямой эфир

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой

29 марта 2019 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мозамбика. Вспышка холеры бушует в Мозамбике. В городе Бейра зафиксировано уже без малого 140 случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой -1

Официальных данных о летальных исходах нет, однако по меньшей мере два человека с симптомами, характерными для холеры, скончались вне стен медучреждений.

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой -4

Учитывая масштабы ущерба, который нанес обрушившийся на Бейру циклон, а также уровень загрязненности воды, эксперты опасаются эпидемии. В город уже направлены бригады медиков, а на следующей неделе в страну поступят 900 тысяч доз вакцины.

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой -7

В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой -9

# Заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей
29 марта 2019 11:21

Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей

Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят
29 марта 2019 11:14

Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке?
29 марта 2019 11:03

Один день до выборов президента Украины. Кто лидирует в предвыборной гонке?