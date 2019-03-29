В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой

Новости Мозамбика. Вспышка холеры бушует в Мозамбике. В городе Бейра зафиксировано уже без малого 140 случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мозамбика. Вспышка холеры бушует в Мозамбике. В городе Бейра зафиксировано уже без малого 140 случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальных данных о летальных исходах нет, однако по меньшей мере два человека с симптомами, характерными для холеры, скончались вне стен медучреждений.
Учитывая масштабы ущерба, который нанес обрушившийся на Бейру циклон, а также уровень загрязненности воды, эксперты опасаются эпидемии. В город уже направлены бригады медиков, а на следующей неделе в страну поступят 900 тысяч доз вакцины.