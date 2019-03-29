В Мозамбике зафиксировано 140 случаев заражения холерой

Новости Мозамбика. Вспышка холеры бушует в Мозамбике. В городе Бейра зафиксировано уже без малого 140 случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальных данных о летальных исходах нет, однако по меньшей мере два человека с симптомами, характерными для холеры, скончались вне стен медучреждений.