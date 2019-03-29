Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей

Новости Италии. Соответствующий закон одобрил сенат парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Соответствующий закон одобрил сенат парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пользу документа высказались более 200 парламентариев, против – 38. В тексте нового закона указано, что самооборона всегда правомочна и облегчает оправдание граждан, применивших оружие против злоумышленников.
Также, согласно новым правилам, срок тюремного заключения за кражу со взломом и вооруженное ограбление будет увеличен.