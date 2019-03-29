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Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей

29 марта 2019 11:21
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Новости Италии. Соответствующий закон одобрил сенат парламента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей-1

В пользу документа высказались более 200 парламентариев, против – 38. В тексте нового закона указано, что самооборона всегда правомочна и облегчает оправдание граждан, применивших оружие против злоумышленников.

Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей-4

Также, согласно новым правилам, срок тюремного заключения за кражу со взломом и вооруженное ограбление будет увеличен.

Гражданам Италии разрешили применять оружие, защищая своё жильё от грабителей-7

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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