Великобританию накрыла новая волна миграционного кризиса
Великобританию накрыла новая волна миграционного кризиса, и по масштабу она сопоставима с той, что привела к Брекситу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2016 году именно страх перед наплывом приезжих и неспособность властей защитить рубежи привели к выходу страны из Евросоюза. Но спустя 10 лет проблема стала еще более взрывоопасной и сдетонировала на улицах Белфаста в Северной Ирландии, где днем ранее мигрант напал с ножом на британца.
На видеозаписи, распространенной в интернете, видно, как мигрант прижимает мужчину к земле, а затем многократно наносит ему удары ножом в голову и шею. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника.
Потерпевший остается в больнице в тяжелом состоянии. По последним данным, для пострадавшего британца уже собрали более 28 тысяч долларов. Арест преступника не успокоил общественность. Жители Белфаста сочли, что власть действует недостаточно жестко, и решили вершить самосуд.
Толпы протестующих поджигали дома, автомобили и магазины в районах, где живут мигранты, и вступали в стычки с полицией. Отчаяние и страх за близких заставили британцев забыть о разумных границах. В хаосе пострадали и совершенно невинные люди.
Ансельме Шима, житель Белфаста:
Есть люди, которые не из Северной Ирландии. И как я сам, живущий здесь, боюсь, что на меня ни за что могут напасть улице. Сейчас я не знаю, куда вести свою семью. Мой сын, которому 9 лет, задает мне все вопросы, смотря на эти беспорядки. И я не знаю, что ему ответить.
Это уже вторая вспышка беспорядков за месяц. Ранее протесты охватили Саутгемптон из-за смерти студента Генри Новака. На него также напал мигрант. Убийца вызвал полицию и утверждал, что это была самооборона на почве расизма. Полицейские не стали оказывать помощь умирающему парню, а заковали его в наручники. В это время преступник спокойно снимал все происходящее на камеру.
В 2025 году в Северной Ирландии также полыхали антимигрантские протесты. Поводом стал всплеск сексуального насилия в отелях, где размещали мигрантов из-за нехватки мест в специализированных центрах. Британцы от Лондона до Эдинбурга требуют от властей пересмотреть миграционную политику, которая привела к росту уличной преступности.