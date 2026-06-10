Великобританию накрыла новая волна миграционного кризиса, и по масштабу она сопоставима с той, что привела к Брекситу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2016 году именно страх перед наплывом приезжих и неспособность властей защитить рубежи привели к выходу страны из Евросоюза. Но спустя 10 лет проблема стала еще более взрывоопасной и сдетонировала на улицах Белфаста в Северной Ирландии, где днем ранее мигрант напал с ножом на британца.

На видеозаписи, распространенной в интернете, видно, как мигрант прижимает мужчину к земле, а затем многократно наносит ему удары ножом в голову и шею. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника. Потерпевший остается в больнице в тяжелом состоянии. По последним данным, для пострадавшего британца уже собрали более 28 тысяч долларов. Арест преступника не успокоил общественность. Жители Белфаста сочли, что власть действует недостаточно жестко, и решили вершить самосуд. Толпы протестующих поджигали дома, автомобили и магазины в районах, где живут мигранты, и вступали в стычки с полицией. Отчаяние и страх за близких заставили британцев забыть о разумных границах. В хаосе пострадали и совершенно невинные люди.