Более половины поляков негативно оценивают работу кабинета Дональда Туска. Таковы результаты последнего соцопроса. 54 % респондентов ответили, что недовольны правительством. Положительную оценку работе кабмина дали лишь 33 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политологи называют это красной карточкой для кабинета министров. Причина такого недовольства – системный кризис. Государственный долг Польши перевалил за два триллиона злотых, превысив 60 % ВВП. Дефицит бюджета на 2026 год заложен в колоссальную сумму. Экономисты предупреждают о риске финансового коллапса уже к концу десятилетия.

Многие эксперты связывают проблемы с чрезмерными военными расходами. Польша тратит на оборону почти 5 % ВВП, что является рекордом среди стран НАТО. На этом фоне национальный фонд здравоохранения балансирует на грани дефолта. Дефицит финансирования медицины, по некоторым прогнозам, может достичь 23 миллиардов злотых. А неспособность польских властей наладить диалог с соседями, включая разрыв традиционных экономических связей, подводит страну к политической изоляции.