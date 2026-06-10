США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый американский вертолет

Конфликт на Ближнем Востоке разгорается с новой силой. Американские военные нанесли удары по иранской территории. Поводом стало крушение вертолета США Apache в районе Ормузского пролива. Пилотам удалось спастись, но в Вашингтоне сочли инцидент не случайным и винят в этом Иран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране настаивают, что не атаковали вертолет намеренно, а инцидент мог произойти из-за высокой напряженности в проливе. Ответная атака США продолжалась около четырех часов. Целями стали радары и системы противовоздушной обороны в Иране, всего около двух десятков объектов.

Тегеран ответил пусками ракет и беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Большинство из них перехватили средства ПВО. В Вашингтоне назвали произошедшее предупредительным сигналом, подчеркнув, что это не помешает переговорам о завершении войны. Стороны обменивались ударами, несмотря на объявленный в апреле режим прекращения огня.