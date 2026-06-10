В Вашингтоне считают, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры
В Вашингтоне решили, что настало время для новых ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран слишком долго тянул с подписанием сделки и теперь заплатит за это высокую цену. Надежды на мир на Ближнем Востоке разбились вместе с американским вертолетом Apache, который рухнул в Ормузском проливе двумя днями ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилотам удалось спастись, но в Вашингтоне сочли инцидент не случайным и возложили вину за произошедшее на Тегеран. Иранская сторона настаивает, что не атаковала вертолет намеренно, а инцидент случился из-за высокой напряженности в проливе.
Тем не менее 10 июня США нанесли ответные удары. Атака длилась около четырех часов. Целями стали радары и системы ПВО, всего около 20 объектов. Тегеран ответил пусками ракет и беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. После этого президент США допустил возобновление активных военных действий по иранской инфраструктуре, включая электростанции и мосты.
Однако еще сутки назад он же сообщал, что переговорщики близки к заключению мирного соглашения, и грозил Израилю мерами за удары по союзникам Ирана. Наблюдатели подсчитали, что Трамп и его окружение делали такие оптимистичные анонсы десятки раз за месяцы войны. Но каждый раз сделка срывается.
Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана:
К сожалению, Соединенные Штаты подрывают этот дипломатический процесс, как через противоречивые послания, так и через постоянно меняющиеся позиции и требования, и, что серьезнее, через повторные нарушения режима прекращения огня.
В Вашингтоне назвали произошедшее предупредительным сигналом, подчеркнув, что это не помешает переговорам о завершении войны. Но слова расходятся с делом. Стороны обменивались ударами и раньше, несмотря на объявленный в апреле режим прекращения огня.
На этом фоне, как сообщают СМИ, переговорщики из Катара срочно вылетели в Тегеран, чтобы спасти перемирие. Тем временем мирные жители снова платят самую высокую цену. В Иране повреждены объекты питьевого водоснабжения, восстановление которых в условиях эскалации займет не одну неделю.