В Вашингтоне считают, что новые удары по Ирану не сорвут переговоры

В Вашингтоне решили, что настало время для новых ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран слишком долго тянул с подписанием сделки и теперь заплатит за это высокую цену. Надежды на мир на Ближнем Востоке разбились вместе с американским вертолетом Apache, который рухнул в Ормузском проливе двумя днями ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилотам удалось спастись, но в Вашингтоне сочли инцидент не случайным и возложили вину за произошедшее на Тегеран. Иранская сторона настаивает, что не атаковала вертолет намеренно, а инцидент случился из-за высокой напряженности в проливе. Тем не менее 10 июня США нанесли ответные удары. Атака длилась около четырех часов. Целями стали радары и системы ПВО, всего около 20 объектов. Тегеран ответил пусками ракет и беспилотников по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании. После этого президент США допустил возобновление активных военных действий по иранской инфраструктуре, включая электростанции и мосты.

Однако еще сутки назад он же сообщал, что переговорщики близки к заключению мирного соглашения, и грозил Израилю мерами за удары по союзникам Ирана. Наблюдатели подсчитали, что Трамп и его окружение делали такие оптимистичные анонсы десятки раз за месяцы войны. Но каждый раз сделка срывается.