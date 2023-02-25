Выдры кувыркаются в снегу, а белые медведи катаются с горки. Кадры из зоопарка США после снежной бури

Новости США. Страна чудес – так американцы называют Штаты сегодня. Правда, поводов для радости немного. На США обрушилась снежная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой удар стихии приняла Калифорния. Там метеорологи фиксировали порывы ветра до 50 км/ч. В отдельных штатах нарушена подача электроэнергии, закрыты школы.

Праздником буря стала только для животных. Выдры кувыркаются в снегу, катаются с горки белые медведи. Кадры с ними умилили пользователей интернета, которые уже планируют посещение зоопарка после его открытия.