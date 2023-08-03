2 человека погибли при крушении самолёта в Лос-Анджелесе

Новости США. Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. При заходе на посадку он упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. При заходе на посадку он упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще до приезда пожарных потушить огонь самостоятельно пытались многочисленные очевидцы происшествия. Сейчас специалисты выясняют причины авиакатастрофы. Как стало известно, перед падением пилот сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем.