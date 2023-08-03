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2 человека погибли при крушении самолёта в Лос-Анджелесе

03 августа 2023 08:32
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Новости США. Два человека погибли при крушении одномоторного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. При заходе на посадку он упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при крушении самолёта в Лос-Анджелесе-1

Еще до приезда пожарных потушить огонь самостоятельно пытались многочисленные очевидцы происшествия. Сейчас специалисты выясняют причины авиакатастрофы. Как стало известно, перед падением пилот сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем.

# Крушение # Фотофакт

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