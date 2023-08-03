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Экс-президенту США Трампу грозит 561 год тюремного заключения

03 августа 2023 08:38
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Бывший американский президент Дональд Трамп высказал обеспокоенность по поводу возможного обвинительного приговора по предъявленным ему обвинениям, что может повлечь за собой 561 год лишения свободы, пишет РИА Новости.

Он считает, что обвинения стали результатом сложившейся в Америке коррупции и влияния нынешнего президента США Джо Байдена. Спецпрокурор Джек Смит обвиняет Трампа в противоправных действиях, нацеленных на удержание власти после поражения на выборах 2020 года. Ожидается, что экс-президент предстанет перед судом 3 августа. Сторонники Трампа надеются на позитивный исход дела и на возвращение их лидера в большую политику в 2024 году. 

Ранее, что в январе 2021 года приверженцы Трампа атаковали Капитолий, что повлекло за собой гибель людей и аресты.

# Международная политика

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