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Великобритания фиксирует рекордное падение розничных продаж

19 января 2024 17:04
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В Британии обеспокоены экономическими проблемами. В Королевстве зафиксировано рекордное падение уровня розничных продаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритания фиксирует рекордное падение розничных продаж-1

Статуправление страны опубликовало отчет. В нем печальные итоги прошедшего года и не многим лучшие прогнозы на 2024-й. Такого спада продаж не смогли предвидеть даже эксперты. Например, за декабрь показатели упали в четыре раза ниже, чем предсказывали специалисты. С 2021 года, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, это худшие данные. А самая сложная ситуация складывается в непродуктовом сегменте. Продажи непродовольственных товаров и вовсе упали до минимального с 2018 года уровня. Это наглядно демонстрирует нестабильность экономики Великобритании.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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