Великобритания фиксирует рекордное падение розничных продаж

Статуправление страны опубликовало отчет. В нем печальные итоги прошедшего года и не многим лучшие прогнозы на 2024-й. Такого спада продаж не смогли предвидеть даже эксперты. Например, за декабрь показатели упали в четыре раза ниже, чем предсказывали специалисты. С 2021 года, когда в мире бушевала пандемия коронавируса, это худшие данные. А самая сложная ситуация складывается в непродуктовом сегменте. Продажи непродовольственных товаров и вовсе упали до минимального с 2018 года уровня. Это наглядно демонстрирует нестабильность экономики Великобритании.