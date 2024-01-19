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В Финляндии предложила расстреливать нелегалов, пересекающих границу

19 января 2024 13:55
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Финский политик Яри Налли, представляющий партию «Истинные финны», высказал предложение «расстреливать» нелегалов, но затем удалил свой пост, заявив, что это его личное мнение. Об этом пишет РИА Новости.

До 11 февраля граница между Финляндией и Россией закрыта. В Финляндии обвиняют Россию в том, что она направляет беженцев на границу, но официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения.

Представитель президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу такой русофобской позиции Финляндии и отметил, что российские пограничники выполняют все инструкции.

# Международная политика

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