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Астронавты «Артемида-2» взяли курс на Землю после облета Луны

07 апреля 2026 10:34
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Астронавты «Артемида-2» взяли курс на Землю после облета Луны-0

Экипаж «Ориона» в рамках миссии «Артемида-2» установил рекорд расстояния от Земли, пролетев на 8047 км дальше, чем Луна. Об этом пишет ТАСС.

На борту находятся Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен. Они преодолели расстояние около 406 608 км, превзойдя результат «Аполлона-13».

Во время полета астронавты увидели обратную сторону Луны и полное солнечное затмение; связь с Землей была прервана на 40 минут.

Запуск SLS с Orion состоялся 1 апреля во Флориде, миссия рассчитана на 10 дней. Последний пилотируемый полет на Луну состоялся в 1972 году («Аполлон-17»).

Фото: pixabay

# Космос

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