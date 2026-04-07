В столице Панамы взорвались цистерны с топливом – есть жертвы

Как минимум один человек погиб, еще двое получили ранения при сильном взрыве прогремевшем на нефтяном хранилище в столице Панамы. Не исключено, что число жертв и пострадавших может возрасти, на месте ЧП идут поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экстренных служб, все произошло когда во время заправки топливом загорелась одна из автоцистерн. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом бензовозы, после чего прогремели несколько сильных взрывов. Языки пламени и густой дым накрыли, находящийся над местом происшествия, мост Америк, где в этот момент находилось множество автобусов и автомобилей. В целях безопасности движение по нему было перекрыто, что вызвало многокилометровые пробки. На ликвидацию последствий ЧП были брошены около 100 пожарных.