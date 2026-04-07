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В столице Панамы взорвались цистерны с топливом – есть жертвы

07 апреля 2026 09:17
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Как минимум один человек погиб, еще двое получили ранения при сильном взрыве прогремевшем на нефтяном хранилище в столице Панамы. Не исключено, что число жертв и пострадавших может возрасти, на месте ЧП идут поисково-спасательные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Панамы взорвались цистерны с топливом – есть жертвы-2

По данным экстренных служб, все произошло когда во время заправки топливом загорелась одна из автоцистерн. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом бензовозы, после чего прогремели несколько сильных взрывов. Языки пламени и густой дым накрыли, находящийся над местом происшествия, мост Америк, где в этот момент находилось множество автобусов и автомобилей. В целях безопасности движение по нему было перекрыто, что вызвало многокилометровые пробки. На ликвидацию последствий ЧП были брошены около 100 пожарных. 

# Взрыв

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