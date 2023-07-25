У берегов Сенегала потерпела крушение лодка – 17 человек погибли

Предположительно, это мигранты. Трагедия произошла накануне рано утром. Уже к обеду поисками пострадавших занимались пожарные и водолазы. Экстренные службы и власти от комментариев отказались. Отметим, путь из стран Западной Африки на Канарские острова является одним из самых опасных маршрутов. Только с начала 2023 года погибли или пропали без вести почти 800 человек.