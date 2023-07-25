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У берегов Сенегала потерпела крушение лодка – 17 человек погибли

25 июля 2023 11:03
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Лодка потерпела крушение у Сенегала. 17 человек погибли. Тела жертв обнаружили военно-морские силы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Сенегала потерпела крушение лодка – 17 человек погибли-1

Предположительно, это мигранты. Трагедия произошла накануне рано утром. Уже к обеду поисками пострадавших занимались пожарные и водолазы. Экстренные службы и власти от комментариев отказались. Отметим, путь из стран Западной Африки на Канарские острова является одним из самых опасных маршрутов. Только с начала 2023 года погибли или пропали без вести почти 800 человек.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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