Турция вводит дополнительный комендантский час, а во Франции больницы работают на износ

Новости мира. Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает страны ужесточать карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Турция вводит дополнительный комендантский час. 58 провинций страны, в которых проживает 80 % населения, в очередной раз стали зонами повышенного риска.

В этих регионах комендантский час теперь будет действовать все выходные. При этом в силе остаются ограничения на передвижение в будние дни. Среди прочих в так называемую красную зону вошли Стамбул и Анкара.

Сложная эпидобстановка наблюдается во Франции. Местные больницы работают на износ. 89 % мест в палатах интенсивной терапии занято. Тем не менее возвращаться к общенациональному карантину власти пока не намерены. Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда