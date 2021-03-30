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Турция вводит дополнительный комендантский час, а во Франции больницы работают на износ

30 марта 2021 09:15
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Новости мира. Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает страны ужесточать карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, Турция вводит дополнительный комендантский час. 58 провинций страны, в которых проживает 80 % населения, в очередной раз стали зонами повышенного риска.  

Турция вводит дополнительный комендантский час, а во Франции больницы работают на износ-1

В этих регионах комендантский час теперь будет действовать все выходные. При этом в силе остаются ограничения на передвижение в будние дни. Среди прочих в так называемую красную зону вошли Стамбул и Анкара.  

Турция вводит дополнительный комендантский час, а во Франции больницы работают на износ-4

Сложная эпидобстановка наблюдается во Франции. Местные больницы работают на износ. 89 % мест в палатах интенсивной терапии занято. Тем не менее возвращаться к общенациональному карантину власти пока не намерены.  

Третья волна коронавируса. В Словении вводят жёсткий карантин, а Норвегия и Панама ужесточают правила въезда

Турция вводит дополнительный комендантский час, а во Франции больницы работают на износ-7

Ограничения вводят точечно.

# Коронавирус # Фотофакт

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