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На церемонии прощания с президентом Танзании в давке погибли 45 человек

30 марта 2021 12:29
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Новости Танзании. 45 человек погибли, еще более 30 пострадали в результате давки на церемонии прощания с президентом Танзании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джон Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года. Официальная причина смерти – сердечный приступ.

На церемонии прощания с президентом Танзании в давке погибли 45 человек-1

Давка началась после того, как тысячи жителей, желающих проводить главу государства в последний путь, попытались проникнуть на стадион в Дар-эс-Саламе в обход утвержденного маршрута. Происшествие вынудило усилить меры безопасности.

На церемонии прощания с президентом Танзании в давке погибли 45 человек-4

Столпотворений и жертв в других городах удалось избежать. Церемония прощания длилась шесть дней.

# Несчастный случай # Джон Магуфули # Фотофакт

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