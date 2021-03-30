На церемонии прощания с президентом Танзании в давке погибли 45 человек

Новости Танзании. 45 человек погибли, еще более 30 пострадали в результате давки на церемонии прощания с президентом Танзании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джон Магуфули скончался 17 марта в возрасте 61 года. Официальная причина смерти – сердечный приступ.

Давка началась после того, как тысячи жителей, желающих проводить главу государства в последний путь, попытались проникнуть на стадион в Дар-эс-Саламе в обход утвержденного маршрута. Происшествие вынудило усилить меры безопасности.