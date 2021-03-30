Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина

Новости Румынии. Массовая акция против ужесточения карантинных мер в Румынии завершилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни человек 29 марта вышли на улицы Бухареста, Крайова и других городов страны. Выкрикивая антиправительственные лозунги, демонстранты взрывали петарды, сжигали медицинские маски, били витрины магазинов, а также крушили автобусные остановки.

В правоохранителей полетели камни и бутылки. В ответ против толпы применили слезоточивый газ. Пострадали 12 полицейских. Задержаны несколько десятков человек.

Активисты заявляют о «санитарной диктатуре», нарушениях прав и свобод человека. Возмущение жителей вызвали новые меры, принятые для борьбы с пандемией.