Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина

Новости Румынии. Массовая акция против ужесточения карантинных мер в Румынии завершилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Румынии. Массовая акция против ужесточения карантинных мер в Румынии завершилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни человек 29 марта вышли на улицы Бухареста, Крайова и других городов страны.
Выкрикивая антиправительственные лозунги, демонстранты взрывали петарды, сжигали медицинские маски, били витрины магазинов, а также крушили автобусные остановки.
В правоохранителей полетели камни и бутылки. В ответ против толпы применили слезоточивый газ. Пострадали 12 полицейских. Задержаны несколько десятков человек.
Активисты заявляют о «санитарной диктатуре», нарушениях прав и свобод человека. Возмущение жителей вызвали новые меры, принятые для борьбы с пандемией.
В стране сократили часы работы магазинов и заведений, а также увеличили комендантский час в выходные дни: теперь он действует с 20 часов.