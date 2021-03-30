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Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина

30 марта 2021 12:31
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Новости Румынии. Массовая акция против ужесточения карантинных мер в Румынии завершилась ожесточенными столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина-1

Сотни человек 29 марта вышли на улицы Бухареста, Крайова и других городов страны.

Выкрикивая антиправительственные лозунги, демонстранты взрывали петарды, сжигали медицинские маски, били витрины магазинов, а также крушили автобусные остановки.

Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина-4

В правоохранителей полетели камни и бутылки. В ответ против толпы применили слезоточивый газ. Пострадали 12 полицейских. Задержаны несколько десятков человек.

Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина-7

Активисты заявляют о «санитарной диктатуре», нарушениях прав и свобод человека. Возмущение жителей вызвали новые меры, принятые для борьбы с пандемией.

Сжигали маски и громили витрины. В Румынии на улицы вышли сотни людей, недовольных ужесточением карантина-10

В стране сократили часы работы магазинов и заведений, а также увеличили комендантский час в выходные дни: теперь он действует с 20 часов.

# Акции протеста # Фотофакт

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