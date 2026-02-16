В Женеве обсудят новые параметры урегулирования в Украине

Переговоры по урегулированию ситуации в Украине пройдут в Женеве 17-18 февраля. Там обсудят основные параметры конца конфилкта в Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источника.

По словам собеседника российского агентства, предполагается обсудить ключевые военные, а также политические и гуманитарные аспекты прекращения конфликта. Может быть поднят вопрос о Запорожской атомной электростанции. Не исключаются двусторонние контакты с украинской стороной.



Швейцарская сторона обеспечит доступ и безопасность делегаций, но ООН не будет участвовать в переговорах. Эта встреча станет продолжением диалога, начавшегося в Абу-Даби. Состав делегации расширен до 15-20 человек. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

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