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В Южной Корее произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов

14 февраля 2019 09:37
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Новости Южной Кореи. В результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в Южной Корее погибли 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Тэджон, расположенном неподалеку от Сеула.

В Южной Корее произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов-1

На борьбу с огнем были брошены 40 единиц пожарной техники. Возгорание было устранено в течение часа.

В Южной Корее произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов-4

По мнению специалистов, произошел взрыв химических материалов, используемых на производстве.

# Взрыв # Фотофакт

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