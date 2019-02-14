В Южной Корее произошёл взрыв на заводе по производству боеприпасов

Новости Южной Кореи. В результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в Южной Корее погибли 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Тэджон, расположенном неподалеку от Сеула.
Новости Южной Кореи. В результате взрыва на заводе по производству боеприпасов в Южной Корее погибли 3 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Тэджон, расположенном неподалеку от Сеула.
На борьбу с огнем были брошены 40 единиц пожарной техники. Возгорание было устранено в течение часа.
По мнению специалистов, произошел взрыв химических материалов, используемых на производстве.