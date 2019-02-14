Британские полицейские перехватили мармелад с наркотиками

Новости Великобритании. Британские правоохранители перехватили партию конфет с наркотиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машину, вызвавшую подозрения, полицейские остановили в графстве Кент.

Проведя досмотр стражи порядка обнаружили сумку с мармеладом, начиненным наркотиками. Судя по упаковке, сладости предназначались детям.

20-летний водитель, перевозивший груз, задержан. Ему вменяют хранение с целью сбыта наркотиков класса «А», а также вождение автомобиля под воздействием запрещенных веществ.