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Британские полицейские перехватили мармелад с наркотиками

14 февраля 2019 09:30
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Новости Великобритании. Британские правоохранители перехватили партию конфет с наркотиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Машину, вызвавшую подозрения, полицейские остановили в графстве Кент.

Британские полицейские перехватили мармелад с наркотиками-1

Проведя досмотр стражи порядка обнаружили сумку с мармеладом, начиненным наркотиками. Судя по упаковке, сладости предназначались детям.

Британские полицейские перехватили мармелад с наркотиками-4

20-летний водитель, перевозивший груз, задержан. Ему вменяют хранение с целью сбыта наркотиков класса «А», а также вождение автомобиля под воздействием запрещенных веществ.

# Наркотики # Фотофакт

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