В ЮАР урожай от вредителей защищают утки

Новости ЮАР. В ЮАР, чтобы спасать урожай винограда, нашли необычный способ борьбы с вредителями. Целый отряд уток одной из ферм каждый день направляется на борьбу с различными жуками, которые уничтожают виноградную лозу. Пернатых на службу сопровождают фермеры, а для автомобилистов даже установили знак, который дает понять: здесь работают утки.

На такой способ борьбы с вредителями в год тратится около 30 тысяч долларов и он по праву считается самым экологически чистым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.