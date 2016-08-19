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В ЮАР урожай от вредителей защищают утки

19 августа 2016 08:21
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Новости ЮАР. В ЮАР, чтобы спасать урожай винограда, нашли необычный способ борьбы с вредителями. Целый отряд уток одной из ферм каждый день направляется на борьбу с различными жуками, которые уничтожают виноградную лозу. Пернатых на службу сопровождают фермеры, а для автомобилистов даже установили знак, который дает понять: здесь работают утки.

На такой способ борьбы с вредителями в год тратится около 30 тысяч долларов и он по праву считается самым экологически чистым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

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