В ЮАР грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадали около 200 человек

Новости ЮАР. Крупная железнодорожная авария произошла в ЮАР: столкнулись пассажирский поезд и грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, погибли 12 человека, около 200 пострадали. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись. ЧП случилось по вине водителя грузовика, который не смог вовремя затормозить и врезался в начало состава.