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В ЮАР грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадали около 200 человек

04 января 2018 16:14
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Новости ЮАР. Крупная железнодорожная авария произошла в ЮАР: столкнулись пассажирский поезд и грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадали около 200 человек-1

По предварительным данным, погибли 12 человека, около 200 пострадали. От удара несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись. ЧП случилось по вине водителя грузовика, который не смог вовремя затормозить и врезался в начало состава.

В ЮАР грузовик врезался в пассажирский поезд, пострадали около 200 человек-4

На месте происшествия работают спасатели и медики. Они обследуют вагоны, в которых еще могут находиться люди.

# Фотофакт # ДТП

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