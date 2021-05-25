В Японии перед Олимпиадой вакцинировано только 4% жителей страны

Индия тем временем переживает эпидемию грибкового заболевания. Помимо «черной» и «белой плесени» выявлен третий вид инфекции – «желтый». Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий. Теперь же ее впервые обнаружили у человека. Всплеск заражений грибковыми заболеваниями специалисты связывают именно с пандемией. Под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, в их числе и переболевшие COVID-19. Заболевших «черной плесенью» в Индии уже почти девять тысяч. Зафиксировано также несколько случаев «белого грибка».