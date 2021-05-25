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В Японии перед Олимпиадой вакцинировано только 4% жителей страны

25 мая 2021 16:18
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На фоне распространения COVID-19 мир наращивает темпы прививочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии перед Олимпиадой вакцинировано только 4% жителей страны-1

Центры массовой вакцинации открылись в японских Токио и Осаке. На данный момент прививки получили лишь 4 % жителей страны. А впереди Олимпийские игры. Недовольство японцев лишь возрастает.

В Японии перед Олимпиадой вакцинировано только 4% жителей страны-4

Сложная эпидобстановка наблюдается в Таиланде. В целях безопасности девять деревень оградили колючей проволокой. Решение принято из-за случаев заражения южноафриканским штаммом вируса.

В Японии перед Олимпиадой вакцинировано только 4% жителей страны-7

Индия тем временем переживает эпидемию грибкового заболевания. Помимо «черной» и «белой плесени» выявлен третий вид инфекции – «желтый». Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий. Теперь же ее впервые обнаружили у человека. Всплеск заражений грибковыми заболеваниями специалисты связывают именно с пандемией. Под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, в их числе и переболевшие COVID-19. Заболевших «черной плесенью» в Индии уже почти девять тысяч. Зафиксировано также несколько случаев «белого грибка».

# Коронавирус # Фотофакт

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