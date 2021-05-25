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Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий. В Индии выявляют случаи заражения «жёлтой плесенью»

25 мая 2021 09:26
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Новости Индии. Индию на фоне пандемии охватила эпидемия грибкового заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо «черной» и «белой плесени» выявлен третий вид инфекции – «желтый». Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий.

Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий. В Индии выявляют случаи заражения «жёлтой плесенью»-1

В штате Уттар-Прадеш сразу три вида грибка обнаружили у одного из пациентов. Два месяца мужчина лечился от COVID-19 и уже шел на поправку. Однако затем лицо пациента отекло, началось кровотечение из носа. Сейчас он находится под пристальным наблюдением медиков.

Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется

Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий. В Индии выявляют случаи заражения «жёлтой плесенью»-4

Всплеск заражения грибковыми заболеваниями в стране специалисты связывают именно с пандемией. Под удар попадают люди с ослабленным иммунитетом, в их числе и переболевшие коронавирусом. Заболевших «черной плесенью» уже почти 9 тысяч. Зафиксировано также несколько случаев «белого грибка». А вот «желтая плесень» у человека встречается впервые.

# Коронавирус # Фотофакт

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