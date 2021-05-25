Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий. В Индии выявляют случаи заражения «жёлтой плесенью»

Новости Индии. Индию на фоне пандемии охватила эпидемия грибкового заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо «черной» и «белой плесени» выявлен третий вид инфекции – «желтый». Ранее эта болезнь встречалась лишь у рептилий.

В штате Уттар-Прадеш сразу три вида грибка обнаружили у одного из пациентов. Два месяца мужчина лечился от COVID-19 и уже шел на поправку. Однако затем лицо пациента отекло, началось кровотечение из носа. Сейчас он находится под пристальным наблюдением медиков. Жёсткий локдаун в Аргентине и новая грибковая инфекция в Индии. Эпидситуация в этих странах усложняется