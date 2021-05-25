В США во время крушения военного самолёта погиб пилот

Новости США. В Неваде недалеко от начальной школы разбился военный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло практически сразу же после вылета с авиабазы. Пилот воздушного судна погиб. О других пострадавших пока не сообщается. Густой черный дым был виден на расстоянии нескольких километров. По словам учащихся школы, прогремел мощный взрыв. Что стало причиной авиакатастрофы неизвестно. На месте происшествия работают федеральные и местные службы экстренного реагирования.