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В Конго растёт число жертв извержения вулкана, около 170 детей пропали без вести

25 мая 2021 16:15
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Новости Конго. В Конго растет число жертв извержения одного из самых активных вулканов Африки. В списке погибших 32 человека. Еще порядка 170 детей числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Конго растёт число жертв извержения вулкана, около 170 детей пропали без вести-1

Многие жители сгорели заживо в своих домах, некоторые отравились токсичным дымом и газом. Вулкан Ньирагонго, известный своей сверхтекучей лавой, проснулся в минувшие выходные. Тысячи жителей были вынуждены спасаться бегством. В соседнюю Руанду прибыли более пяти тысяч человек.

В Конго растёт число жертв извержения вулкана, около 170 детей пропали без вести-4

Поток лавы уничтожил сотни домов и остановился буквально в 50 метрах от международного аэропорта города Гома. Убытки колоссальные. На ликвидацию последствий извержения уйдет не один месяц. Вслед за вулканической активностью в регионе зафиксировали также более десяти землетрясений.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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