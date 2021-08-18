Госпитализация на четверть превышает выписки. В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом

Новости Украины. Эпидемическая обстановка постепенно ухудшается в Украине. Критическая ситуация с коронавирусом наблюдается уже в 16 регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам специалистов, койко-места с кислородом и реанимационные кровати пациентами с COVID-19 сейчас заполнены на 10-15 %. Это относительно небольшие показатели по сравнению с весенней волной. Однако нагрузка на систему здравоохранения ускоряется и госпитализации уже на четверть превышают выписки.

Всего с начала пандемии в Украине выявили свыше 2 миллионов 265 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли больше 53 тысяч человек.