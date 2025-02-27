В Техасе зафиксирована вспышка кори

В американском штате Техас выявили 93 случая кори с начала 2025 года. Большинство пациентов – дети. Вспышка зафиксирована в регионах с низким уровнем вакцинации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе таких округ Гейнс, где наблюдается один из самых высоких показателей отказов от прививки. За прошлый учебный год там были привиты лишь 80 % дошкольников. При этом для защиты и предотвращения распространения инфекции показатель должен быть не ниже 95 %. Для борьбы с заболеванием власти развернули дополнительные пункты вакцинации и тестирования.