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В Техасе зафиксирована вспышка кори

27 февраля 2025 06:01
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В американском штате Техас выявили 93 случая кори с начала 2025 года. Большинство пациентов – дети. Вспышка зафиксирована в регионах с низким уровнем вакцинации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе зафиксирована вспышка кори-2

В числе таких округ Гейнс, где наблюдается один из самых высоких показателей отказов от прививки. За прошлый учебный год там были привиты лишь 80 % дошкольников. При этом для защиты и предотвращения распространения инфекции показатель должен быть не ниже 95 %. Для борьбы с заболеванием власти развернули дополнительные пункты вакцинации и тестирования.

# США

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