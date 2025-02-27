Трамп заявил, что США не намерены предлагать Украине новые гарантии безопасности

Америка не планирует предлагать Зеленскому новые гарантии безопасности. Этим вопросом пусть занимается Европа. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, информирует ТАСС.

Трамп отметил, что Европа – сосед Украины, пусть там и занимаются этим вопросом. А цель Соединенных Штатов – скорейшее завершение кровопролития, а также возмещение США потраченных на помощь Украине средств. При этом Дональд Трамп отметил, что у Украины «отличные редкоземельные элементы» и Америка может получить огромные возможности. Эти ресурсы помогут удвоить мощности по производству электроэнергии.

Говоря о самой Украине американский президент обратил внимание, что и для этой страны такая сделка «будет отличной», потому что «мы приедем туда». Американцы там будут работать, что станет своего рода автоматической безопасностью, ведь «никто не захочет связываться с американцами».