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Трамп заявил, что США не намерены предлагать Украине новые гарантии безопасности

27 февраля 2025 06:16
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Америка не планирует предлагать Зеленскому новые гарантии безопасности. Этим вопросом пусть занимается Европа. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, информирует ТАСС.

Трамп отметил, что Европа – сосед Украины, пусть там и занимаются этим вопросом. А цель Соединенных Штатов – скорейшее завершение кровопролития, а также возмещение США потраченных на помощь Украине средств. При этом Дональд Трамп отметил, что у Украины «отличные редкоземельные элементы» и Америка может получить огромные возможности. Эти ресурсы помогут удвоить мощности по производству электроэнергии. 

Говоря о самой Украине американский президент обратил внимание, что и для этой страны такая сделка «будет отличной», потому что «мы приедем туда». Американцы там будут работать, что станет своего рода автоматической безопасностью, ведь «никто не захочет связываться с американцами».

# Дональд Трамп

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