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В Волгограде произошло возгорание нефтепродуктов на НПЗ

03 февраля 2024 08:25
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В Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, пишет РИА Новости.

Возгорание началось ночью со 2 на 3 февраля 2024 года. Огонь распространился на площади порядка 300 квадратных метров вследствие возгорания нефтепродуктов. 

ГУ МЧС по Волгоградской области информирует, что в 7.55 по московскому времени пожар удалось ликвидировать в полной мере. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Глава региона Андрей Бочаров сообщает, что возгорание произошло из-за падения украинского БПЛА на территории Волгоградского НПЗ при отражении силами ПВО РФ атаки со стороны ВСУ.

# Международная политика

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