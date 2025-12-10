В Вильнюсе прошла масштабная акция протеста

Жители Литвы требуют от властей свободы слова. Около 10 тысяч человек вышли на улицы Вильнюса на митинг в защиту СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной возмущения стало решение правительства страны о сокращении бюджета общественной радиовещательной корпорации и упрощение процедуры увольнения ее директора.

По мнению протестующих, так власти пытаются взять под контроль деятельность телерадиокомпании и заставить работать редакцию под свою диктовку. Демонстранты заявили, что это является грубым нарушением конституции страна, а также европейского и международного права.

Это открытая попытка политиков лишить нас всех права на получение не только правдивой информации, но информации в целом. Очень тревожно наблюдать за тем, что сейчас происходит. Уже сейчас такое ощущение, будто мы начинаем жить в стране, которая нам больше не принадлежит.

Обеспокоенность по поводу законодательных инициатив литовских властей выразили в Совете Европы и Европейском вещательном союзе. Эксперты опасаются, что правительство может повлиять не только на отдельную телерадиокомпанию, но и на будущее всего медиапространства Литвы.