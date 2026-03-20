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В Великобритании растет число заболеваний менингитом

20 марта 2026 08:12
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Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании выступило с предупреждением о распространении эпидемии менингита. Смертельная вспышка заболевания распространилась на второй университет в графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании растет число заболеваний менингитом-2

Там началась масштабная кампания по вакцинации студентов, однако ее эффективность под большим вопросом. Аптеки и другие учреждения здравоохранения заявили о дефиците препаратов и отсутствии средств для их закупки. Только за сутки зафиксировано более 20 случаев заболевания, а медики отмечают, что это самый высокий уровень заражения за последние 30 лет.

# Великобритания

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