В Великобритании растет число заболеваний менингитом

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании выступило с предупреждением о распространении эпидемии менингита. Смертельная вспышка заболевания распространилась на второй университет в графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там началась масштабная кампания по вакцинации студентов, однако ее эффективность под большим вопросом. Аптеки и другие учреждения здравоохранения заявили о дефиците препаратов и отсутствии средств для их закупки. Только за сутки зафиксировано более 20 случаев заболевания, а медики отмечают, что это самый высокий уровень заражения за последние 30 лет.