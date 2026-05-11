Прямой эфир

Манговый кризис: сезон в Буркина-Фасо начался с острого дефицита плодов

11 мая 2026 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Буркина-Фасо – одном из крупнейших экспортеров манго в Африке – сезон начался с острого дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Манговый кризис: сезон в Буркина-Фасо начался с острого дефицита плодов-2

На рынках в это время года обычно стоят грузовики, загруженные ящиками фруктов. Сейчас лишь отдельные мототележки. Урожая мало, и это сразу ударило по торговле и ценам. Продавцы говорят – манго стало настолько мало, что за товаром приходится приезжать еще до рассвета. Причина – прошлогодняя атака плодовой мухи. Плантации пришлось обрезать и обработать, деревья омолодили – и в этом сезоне они просто не дали привычного объема.

Манговый кризис: сезон в Буркина-Фасо начался с острого дефицита плодов-4

Балгисса Траоре, продавщица манго:
В этом году урожай слабый. Раньше рынок был полон манго, а теперь, если не прийти к пяти утра, товара уже нет. В прошлом году плантации пострадали от плодовой мухи, деревья обрезали и обработали. Сейчас они молодые – поэтому плодов мало.

Манговый кризис: сезон в Буркина-Фасо начался с острого дефицита плодов-6

Мамаду Траоре, владелец перерабатывающего цеха:
Мы обычно начинаем сезон в середине апреля, но из-за нехватки сырья старт задерживается. Сезон короткий – всего три месяца. Мы планировали переработать 30 тонн, но из-за дефицита сможем выйти лишь на часть этого объема.

Дефицит толкает цены вверх – коробка манго, стоившая на местные деньги  пять тысяч, теперь – 7,5 тысячи. Трейдеры просят власти вмешаться, чтобы стабилизировать закупочные цены. Переработчики – расширить исследования и вывести новые сорта, которые продлят сезон хотя бы до шести месяцев.

Другие новости рубрики

Все новости
В Амстердаме запретили рекламу мяса и ископаемого топлива
11 мая 2026 06:20

В Амстердаме запретили рекламу мяса и ископаемого топлива

Еще на одном круизном судне в Атлантическом океане зафиксировали вспышку хантавируса
11 мая 2026 06:19

Еще на одном круизном судне в Атлантическом океане зафиксировали вспышку хантавируса

В Германии организованные банды атакуют фермы
11 мая 2026 06:02

В Германии организованные банды атакуют фермы

Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии
11 мая 2026 06:00

Петер Мадьяр официально занял пост премьер‑министра Венгрии

Ушаков: переговоры по перемирию в Украине ко Дню Победы были непростыми
10 мая 2026 19:29

Ушаков: переговоры по перемирию в Украине ко Дню Победы были непростыми

NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось
10 мая 2026 17:52

NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось

Сергеенко: Государственные символы – неотъемлемая часть суверенитета страны
10 мая 2026 17:17

Сергеенко: Государственные символы – неотъемлемая часть суверенитета страны

Милитаризация вместо процветания: зачем Европа тратит рекордные суммы на оружие?
10 мая 2026 16:55

Милитаризация вместо процветания: зачем Европа тратит рекордные суммы на оружие?

В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек
10 мая 2026 13:44

В Германии попытки почтить память советских героев обернулись задержанием 43 человек

Снесенные памятники и штрафы за гвоздику – как и зачем в ЕС борются с памятью о Великой Победе?
09 мая 2026 19:51

Снесенные памятники и штрафы за гвоздику – как и зачем в ЕС борются с памятью о Великой Победе?

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»
09 мая 2026 16:32

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Daily Express: Путин во время речи в День Победы сделал миру огромное предупреждение
09 мая 2026 14:36

Daily Express: Путин во время речи в День Победы сделал миру огромное предупреждение