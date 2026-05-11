Манговый кризис: сезон в Буркина-Фасо начался с острого дефицита плодов

В Буркина-Фасо – одном из крупнейших экспортеров манго в Африке – сезон начался с острого дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рынках в это время года обычно стоят грузовики, загруженные ящиками фруктов. Сейчас лишь отдельные мототележки. Урожая мало, и это сразу ударило по торговле и ценам. Продавцы говорят – манго стало настолько мало, что за товаром приходится приезжать еще до рассвета. Причина – прошлогодняя атака плодовой мухи. Плантации пришлось обрезать и обработать, деревья омолодили – и в этом сезоне они просто не дали привычного объема.

Балгисса Траоре, продавщица манго: В этом году урожай слабый. Раньше рынок был полон манго, а теперь, если не прийти к пяти утра, товара уже нет. В прошлом году плантации пострадали от плодовой мухи, деревья обрезали и обработали. Сейчас они молодые – поэтому плодов мало.

Мамаду Траоре, владелец перерабатывающего цеха:

Мы обычно начинаем сезон в середине апреля, но из-за нехватки сырья старт задерживается. Сезон короткий – всего три месяца. Мы планировали переработать 30 тонн, но из-за дефицита сможем выйти лишь на часть этого объема.

Дефицит толкает цены вверх – коробка манго, стоившая на местные деньги пять тысяч, теперь – 7,5 тысячи. Трейдеры просят власти вмешаться, чтобы стабилизировать закупочные цены. Переработчики – расширить исследования и вывести новые сорта, которые продлят сезон хотя бы до шести месяцев.