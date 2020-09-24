В Великобритании около 2 000 добровольцев заразят коронавирусом

Новости Великобритании. В Британии ради создания вакцины около 2 000 добровольцев заразят коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания экспериментального препарата должны начаться в январе 2021 года. Проходить они будут в специальном карантинном объекте на востоке Лондона. Сначала испытуемым сделают инъекцию вакцины, после чего они получат дозу вируса.

Напомним, разработкой лекарства от COVID-19 в Соединенном Королевстве занимаются два научных центра: группа ученых из Оксфорда, обещавшая вакцину в сентябре, и исследователи Imperial College, которые планируют представить лекарство к весне будущего года.