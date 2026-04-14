На севере Индии вспыхнули ожесточенные протесты рабочих промышленных предприятий – люди требуют повышения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На севере Индии вспыхнули ожесточенные протесты рабочих промышленных предприятий – люди требуют повышения заработной платы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Ноида волнения переросли в беспорядки: тысячи протестующих громили витрины, жгли автомобили и строили баррикады. Причиной возмущения стало резкое падение уровня жизни из-за роста цен на топливо. Рабочие призывают власти принять срочные меры, чтобы смягчить последствия кризиса. Для разгона демонстрантов власти задействовали усиленные наряды полиции – правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ.