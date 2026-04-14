В Латвии прошла масштабная акция протеста таксистов

В Риге прошла масштабная акция протеста водителей такси: более 200 машин проехали по улицам города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники требовали равных условий конкуренции с другими операторами, четких правил ценообразования и снижения комиссионной нагрузки. Протесты охватили также Даугавпилс и Елгаву. По словам водителей, их работе мешают административные требования и бюрократические барьеры, а высокая стоимость лицензии (около 400 евро) делает пассажирские перевозки в Латвии сложнее и дороже, чем в других странах Балтии.