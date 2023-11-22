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В Вашингтоне заявили о сокращении военных поставок Киеву

22 ноября 2023 07:56
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Палестино-израильский конфликт лишил Украину внимания, а следом и денег США. В Вашингтоне заявили о сокращении военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне заявили о сокращении военных поставок Киеву-1

В Украине этим недовольны. Там напоминают об обещании, что помощь Израилю не повлияет на обязательства Штатов перед Киевом. Однако американского бюджета не хватает на финансирование нескольких стран, находящихся в состоянии войны.

# Международная политика # Фотофакт

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