Палестино-израильский конфликт лишил Украину внимания, а следом и денег США. В Вашингтоне заявили о сокращении военных поставок Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине этим недовольны. Там напоминают об обещании, что помощь Израилю не повлияет на обязательства Штатов перед Киевом. Однако американского бюджета не хватает на финансирование нескольких стран, находящихся в состоянии войны.