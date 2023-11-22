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Финляндия передумала закрывать полностью границу с Россией

22 ноября 2023 07:00
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Проект об ужесточении ограничений на границе Финляндии с Российской Федерацией приостановлен, пишет РИА Новости.

Правительством Финляндии был подготовлен законопроект о полном закрытии границы с РФ. Причиной объявлен поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и иных стран, прибывающих с российской стороны с целью запроса об убежище.

Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен ознакомился с проектом решения по ограничениям, проектом меморандума и конфиденциальным меморандумом с позиции контроля за законностью.

В результате Микко Пумалайнен принял решение о приостановке подготовки проекта. По мнению замканцлера, для продолжения его разработки нет правовых оснований.

# Международная политика

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