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Китай поставил рекорд по числу полётов в космос

14 января 2019 08:42
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Новости Китай. Китай поставил рекорд и обогнал другие страны по числу полетов в космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай поставил рекорд по числу полётов в космос-1

В 2018 году страна осуществила 39 запусков ракет и спутников, все они были успешными. Это превышает суммарное количество космических запусков страны за все 90-е годы прошлого столетия.

Китай поставил рекорд по числу полётов в космос-4

Таким образом, примерно каждая третья космическая экспедиция в мире принадлежит Китаю. Отдельно стоит отметить мягкую посадку космического аппарата на обратной стороне Луны – повторить эту миссию другим державам пока не удалось. Для сравнения за 2018 год традиционные лидеры – американцы – совершили 34 успешных запуска.

# Космос # Фотофакт

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