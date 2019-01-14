Китай поставил рекорд по числу полётов в космос

Новости Китай. Китай поставил рекорд и обогнал другие страны по числу полетов в космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китай. Китай поставил рекорд и обогнал другие страны по числу полетов в космос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году страна осуществила 39 запусков ракет и спутников, все они были успешными. Это превышает суммарное количество космических запусков страны за все 90-е годы прошлого столетия.
Таким образом, примерно каждая третья космическая экспедиция в мире принадлежит Китаю. Отдельно стоит отметить мягкую посадку космического аппарата на обратной стороне Луны – повторить эту миссию другим державам пока не удалось. Для сравнения за 2018 год традиционные лидеры – американцы – совершили 34 успешных запуска.