В Польше день тишины, агитация остановлена. Итоги выборов определят доли процента и 1-2 мандата

«Многомесячный кошмар, наполненный ненавистью», «Худшая кампания в истории польских выборов», «ПиС» или джихад!» – так польская пресса пишет о парламентской гонке, которая завершается завтра, 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако многочисленные скандалы и компромат сделали свое дело – явка обещает быть рекордной за 30 лет, со времен выборов в Польской Народной Республике. Загадка только в том, кого именно удалось мобилизовать с помощью такой агрессивной агитации – сторонников или противников правящей партии. Итоги выборов попыталась предсказать.

Сегодня, 14 октября, в Польше день тишины – агитация остановлена, а публиковать результаты соцопросов запрещено. По последним прогнозам, «Право и справедливость» лидирует с отрывом примерно в 3-4 %. Этого мало, чтобы получить большинство в парламенте, и итог выборов решит третье место. Тот, кто его займет, войдет в коалицию либо с Дональдом Туском, либо с Качиньским, обеспечив таким образом победу. Пока же партии борются буквально за каждый город и каждый дом. Определились округа, где идет самое ожесточенно противостояние – это столица, а также север Польши – Торунь, Эльблонг и Ольштын. Кого поддержит электорат, до конца не ясно, и именно эти округа могут склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Но большая часть поляков уже определилась с выбором: оранжевым цветом на карте обозначены территории, где голосуют за «Гражданскую коалицию» – традиционно это запад Польши. Серым отмечены округа, где с большой долей вероятности поддержат другие партии, в остальных регионах большинство – сторонники «Права и справедливости». Можно заметить, что страна расколота на восток и запад, причем «ПиС» побеждает на территориях, которые граничат с Украиной и Беларусью. Именно по этой причине так активно разыгрывался сценарий борьбы с мигрантами, строился забор на границе, а также звучали постоянные угрозы военного нападения с территории Беларуси и России – так «ПиС» работала на свой основной электорат, пугая его войной.

Судя по опросам, явка ожидается в районе 70 %, но не ясно, кто именно придет на выборы – мобилизованный электорат Качиньского или, наоборот, люди, которым надоела агрессивная агитация правящей партии, построенная на ненависти, угрозах и социальной розни. Если взять средние цифры опросов, то по голосам «ПиС» набирает 33 %, а «Гражданская коалиция» – около 30 %. Но это не означает, что места в парламенте распределятся именно так. Хитрость в том, как будут пересчитаны голоса за те партии, которые не преодолели 5%-ный порог. Оппозиция рассчитывает, что в Сейм пройдет как можно больше политических сил, и таким образом партии Качиньского не достанутся их пересчитанные голоса. Тогда у Туска будет шанс сформировать блок, который по числу депутатских мандатов окажется больше, чем у «ПиС». Качиньский же, наоборот, пытается раздробить оппозицию, чтобы небольшие партии вообще не попали в парламент.

Аналитики говорят, что в условиях, когда ни одна из двух главных партий не имеет большинства, появляются два противостоящих блока: «ПиС» и «Конфедерация» с одной стороны и «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Левые» – с другой. От того, в каком из блоков будет больше голосов, и будет зависеть судьба Польши. Пока шансы на победу имеют и оппозиция, и правящая партия – результат определят доли процента и 1-2 мандата.

Поэтому борьба за третье место еще никогда не была такой ожесточенной. По опросам, рейтинг всех партий второго эшелона в районе 10 %, то есть совокупно они представляют около трети польских избирателей. Подводя итоги, можно утверждать, что как минимум треть населения не поддерживает ни Туска, ни Качиньского, и вряд ли эти люди будут рады, если их голоса в результате кулуарных переговоров перейдут к ним. А что касается двух главных партий, то конфликт из плоскости политики давно перешел в плоскость национализма, угроз и ненависти – сторонников Туска называют немецкими агентами, а окружение Качиньского – ворами и преступниками.