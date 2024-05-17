В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи

Новости Грузии. Несмотря на все провокации со стороны западных стран, жители Грузии решили четко обозначить свою позицию. Тысячи людей вышли на мирный марш, отметив День святости семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонны возглавили священнослужители Грузинской православной церкви.

Люди заняли главный проспект Тбилиси. Несколько дней назад эта же улица была ареной для беспорядков проевропейских протестующих. Собравшиеся сегодня решительно осудили подобные действия, призвав граждан страны вспомнить о своих близких и родных.

Сегодня великий день – День святости семьи. Это большой праздник. Семья – это наша крепость, для всех православных людей и для всего человечества. Для этого Бог создал мужчину и женщину – чтобы создавать семьи и растить детей, поэтому традиционные ценности будут полезны для нашей родины и остального мира.

Напомним, недавно парламент принял законопроект об иноагентах, который вызвал прозападные протесты. На это незамедлительно отреагировали и европейские политики. Главы МИД стран Балтии уже предупредили президента Грузии о заморозке заявки о принятии страны в ЕС.