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В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи

17 мая 2024 17:11
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Новости Грузии. Несмотря на все провокации со стороны западных стран, жители Грузии решили четко обозначить свою позицию. Тысячи людей вышли на мирный марш, отметив День святости семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонны возглавили священнослужители Грузинской православной церкви.

В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи-1

В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи-3

Люди заняли главный проспект Тбилиси. Несколько дней назад эта же улица была ареной для беспорядков проевропейских протестующих. Собравшиеся сегодня решительно осудили подобные действия, призвав граждан страны вспомнить о своих близких и родных.

В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи-6

Сегодня великий день – День святости семьи. Это большой праздник. Семья – это наша крепость, для всех православных людей и для всего человечества. Для этого Бог создал мужчину и женщину – чтобы создавать семьи и растить детей, поэтому традиционные ценности будут полезны для нашей родины и остального мира.

В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи-9

В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи-11

Напомним, недавно парламент принял законопроект об иноагентах, который вызвал прозападные протесты. На это незамедлительно отреагировали и европейские политики. Главы МИД стран Балтии уже предупредили президента Грузии о заморозке заявки о принятии страны в ЕС.

В Тбилиси тысячи людей вышли на мирный марш, чтобы отметить День святости семьи-14

В который раз Брюссель и Вашингтон пытаются дестабилизировать ситуацию на постсоветском пространстве своими попытками свершения очередной цветной революции.

# Международная политика

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