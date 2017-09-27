В Узбекистане на свадьбе отравились 160 человек: почти 100 гостей госпитализированы

Новости Узбекистана. Массовое отравление в Узбекистане. После свадебного ужина гости почувствовали недомогание и отправились из-за стола прямиком в больницу. Речь идет более чем о 160 приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторых после осмотра медики отпустили, однако почти сотне человек потребовалась госпитализация. Вероятно, причиной ЧП стало национальное блюдо тухум-барак – вареники с яйцом, которое ели все гости. Тем не менее, по факту инцидента будет проведено расследование.